اتهام زوجين بأمريكا بترتيب عمليات ختان لفتيات

وجهت محكمة اتحادية تهما إلى طبيب في ولاية ميشيغان الأمريكية وزوجته الجمعة بمساعدة طبيبة في مدينة ديترويت على إجراء عمليات ختان لفتيات في السابعة من العمر.

واتهمت السلطات فخر الدين العطار الذي يملك مركزا طبيا في ليفونيا بولاية ميشيغان وزوجته فريدة العطار التي تعمل مديرة للمكتب بالسماح لجومانة ناجاروالا بإجراء العمليات في مركزهما الطبي.

وألقت السلطات القبض على الطبيبة الأسبوع الماضي ووضعت في إجازة إدارية من مستشفى في ديترويت تعمل به كطبيبة بقسم الطوارئ.

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية فإن القضية تبدو الأولى من نوعها التي تقع تحت طائلة قانون أمريكي صدر في عام 1996 يحظر ختان الإناث.

وقالت وزارة العدل إن من المتوقع أن يمثل الزوجان في محكمة اتحادية في ديترويت في وقت لاحق الجمعة.

وتشير تقديرات لمنظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 200 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة الآن خضعن لعملية الختان التي يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية دائمة.