أوامر ملكية سعودية بتعديلات وزارية وأمنية

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مساء السبت أوامر ملكية تضمنت إعفاء عدد من الوزراء ومسؤولين آخرين.

كما صدرت أوامر تمنح أو تعيد مكافآت لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين.

فبموجب أمر ملكي أعفى الملك سلمان قائد القوات البرية من منصبه، وعين الأمير فهد بن تركي خلفا له. كما أعفى سفير المملكة لدى واشنطن، وعيّن الأمير خالد بن سلمان خلفا له. وعيّن الملك كذلك الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للدولة لشؤون الطاقة.

وأعفى الملك السعودي وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي من منصبه، وعيّن عواد بن صالح العواد خلفا له. كما أعفى وزير الخدمة المدنية من منصبه، وقرر إحالته إلى التحقيق في ما ارتكب من تجاوزات.

ونص أمر ملكي آخر على إنشاء مركز الأمن الوطني، وتقرر تعيين محمد الغفيلي مستشارا للأمن الوطني. وشملت الأوامر أيضا تعيين إبراهيم العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار، وتعيين أحمد عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات وإحالة نائب رئيس الاستخبارات الفريق أول ركن يوسف الإدريسي للتقاعد.

من جهة أخرى قرر الملك سلمان بن عبد العزيز إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة. كما قرر صرف راتب شهرين لكافة المشاركين في الصفوف الأمامية بعاصفة الحزم وإعادة الأمل.