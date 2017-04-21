واشنطن بوست: ترمب سيلتقي آية حجازي بالبيت الأبيض

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الرئيس دونالد ترمب سيلتقي الناشطة الأمريكية من أصل مصري آية حجازي في البيت الأبيض (الجمعة) بعدما تدخل بشكل شخصي للإفراج عنها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية قوله إن حجازي، التي حصلت على حكم بالبراءة في مصر بعد 3 سنوات من الاعتقال، ستلتقي هي وشقيقها باسل مع الرئيس ترمب وابنته إيفانكا وصهره جاريد كوشنر، في البيت الأبيض الجمعة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد نقلت حجازي من القاهرة إلى واشنطن على متن طائرة عسكرية أمريكية الخميس. ووصلت حجازي إلى قاعدة أندروز الجوية على مشارف واشنطن، بصحبة دينا باول، نائبة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية.

وبرأت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري حجازي من تهمة الاتجار بالبشر واستغلال أطفال الشوارع، وهي التهم التي وجهت لها هي وزوجها محمد حسنين على خلفية نشاطهما في جمعية "بلادي" الخيرية التي أسساها عام 2013 لرعاية أطفال الشوارع والأطفال المهملين في مصر.

وقالت الواشطن بوست إن ترمب ومساعديه عملوا طوال أسابيع مع النظام المصري لضمان الإفراج عن آية حجازي وزوجها ومساعديهما الأربعة الذي اتهموا معهما في القضية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع بالإدارة قوله إنه لم تكن هناك "مقايضة" في مقابل الإفراج عن حجازي، موضحا أن الإدارة الأمريكية حصلت على تطمينات من أعلى المستويات في حكومة السيسي بأن السيسي سيستخدم "سلطته الرئاسية" للإفراج عنها وإعادتها إلى الولايات المتحدة "مهما كان الحكم الصادر بحقها".

كما نقلت الصحيفة عن باسل حجازي، شقيق آية، قوله: "نحن ممتنون بشدة للرئيس ترمب الذي تدخل بشكل شخصي في القضية".

وأضاف متحدثا للصحيفة في مكالمة هاتفية من على متن الطائرة التي نقلتهم إلى واشنطن: "لقد كان عمل أسرتي عن كثب مع إدارة ترمب في هذه المرحلة الحساسة أمرا في غاية الأهمية، وقد أدى هذا إلى لمّ شمل أسرتنا. نحن ممتنون للغاية".