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سياسة

قوات أمريكية تقتل مساعدا مقربا لـ "أبو بكر البغدادي"

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة
21/4/2017

كشفت الولايات المتحدة اليوم عن عملية عسكرية سرية لقتل عنصر في تنظيم الدولة يعتبر مساعدا مقربا لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وارتبط اسمه بهجوم على ملهى ليلي في تركيا قتل 39 شخصا.

وقال الكولونيل جون توماس المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الأمريكية إن عبد الرحمن الأوزبكي الذي يعتقد أنه من أوزبكستان قتل في هجوم بري قرب مدينة الميادين في سوريا في السادس من أبريل نيسان.

وقال توماس "كانت عملية برية. أعتقد أن هذا كل ما نريد أن نقوله عن هذا الأمر" ورفض الإدلاء بالمزيد من التعليقات. وأكد أن الأوزبكي لم يقتل في غارة جوية.

المصدر : رويترز
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