شاهد: ترمب يلتقي المصرية الأمريكية آية حجازي عقب الإفراج عنها

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة الناشطة المصرية الأمريكية آية حجازي في البيت الأبيض، عقب الإفراج عنها من السجون المصرية.

ووصلت آية حجازي إلى الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات قضتها بالسجون المصرية، حيث قضت جنايات القاهرة يوم الأحد الماضي ببراءتها من التهم التي نسبت لها.

وأعرب ترمب عن سعادته بعودة آية حجازي إلى موطنها بالولايات المتحدة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس دونالد ترمب أرسل طائرة حكومية لنقل حجازي (30 عاما) من القاهرة، حيث حطت الطائرة في قاعدة أندروز الجوية على مشارف واشنطن، ورافقتها خلال الرحلة دينا باول نائبة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية.

وقضت جنايات القاهرة الأحد الماضي ببراءة مؤسسة "بلادي" من تهمة الاتجار بالبشر واستغلال أطفال الشوارع، وصدر الحكم بعد أسبوعين من قمة عقدت بين السيسي وترمب في واشنطن.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن ترمب طلب من ن عبد الفتاح السيسي -في حديث خاص- المساعدة في القضية حين زار الأخير البيت الأبيض في الثالث من أبريل/نيسان.

وتدخلت إدارة ترمب لإطلاق حجازي وزوجها محمد حسنين وأربعة ناشطين آخرين، كما وردت أنباء مفادها أن مسؤولين أمريكيين أثاروا القضية بعد تولي ترمب منصبه مباشرة يوم 20 من يناير/كانون الثاني.

وكانت حجازي اعتقلت بسبب اتهامات عديدة منها إدارة وتأسيس جماعة بغرض الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال، وهتك العرض والخطف بالتحايل والإكراه للمجني عليهم (الأطفال) بالإضافة إلى تهمة "إدارة كيان يمارس نشاطا من أنشطة الجمعيات من دون ترخيص".