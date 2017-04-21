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سياسة

حزب تركي معارض يطعن على نتائج استفتاء الدستور

رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو
رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو
21/4/2017

قال حزب الشعب الجمهوري التركي الجمعة إنه سيطعن أمام محكمة على قرار اللجنة العليا للانتخابات القبول ببطاقات اقتراع غير مختومة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة.

وقال بولنت تزجان نائب رئيس الحزب في بيان "سنقدم طعنا لمجلس الدولة اليوم نطلب فيه إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة".

ومجلس الدولة هو الجهة القضائية العليا التي تتعامل مع كل الشكاوى والطعون على قرارات المؤسسات الحكومية والعامة.

وكان حزب الشعب الجمهوري وحزب آخر مؤيد للأكراد قد تعهدا باتخاذ إجراء قانوني ضد ما وصفاها بمخالفات في الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد.

وقال تزجان إن حزبه سيطلب أيضا تأجيل إعلان النتائج الرسمية إلى أن يحسم الأمر. وقالت اللجنة العليا يوم الأحد إنها ستعلن النتائج النهائية بعد 11 إلى 12 يوما من الاستفتاء. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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