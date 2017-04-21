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سياسة|تركيا

تركيا بصدد شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400

منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400
منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400
21/4/2017

قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق (الجمعة) إن محادثات تركيا مع روسيا بشأن شراء نظام الدفاع الجوي الصاروخي إس-400 بلغت "المراحل النهائية" رغم أن هذا لا يعني توقيع اتفاق على الفور.

وقال إشيق إن دول حلف شمال الأطلسي لم تقدم عرضا مناسبا من الناحية المالية لنظام دفاعي بديل.

وألغت تركيا العضو بالحلف في 2015 مناقصة بقيمة 3.4 مليار دولار على نظام دفاع صاروخي طويل المدى تم منحها بشكل مؤقت للصين.

وذكرت تركيا عندئذ أنها ستدرس تطوير نظام صاروخي محليا لكنها غيرت موقفها في وقت لاحق.

وتابع، خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح أن تركيا تحتاج لنظام دفاع صاروخي لكن دول حلف الأطلسي لم تقدم عرضا مناسبا من الناحية المالية".

وأضاف قائلا "العمل على (صفقة) إس-400 بلغ مرحلة نهائية. لكن ذلك لا يعني توقيع اتفاق صباح غد".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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