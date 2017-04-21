الناشطة آية حجازي تصل واشنطن على طائرة عسكرية أمريكية

وصلت الناشطة الأمريكية من أصل مصري آية حجازي إلى الأراضي الأمريكية بعد ثلاث سنوات قضتها في السجون المصرية على متن طائرة عسكرية أمريكية.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن حجازي وصلت إلى قاعدة أندروز الجوية على مشارف واشنطن، بصحبة دينا باول، نائبة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الرئيس دونالد ترامب طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإفراج عن حجازي، خلال زيارة السيسي للبيت الأبيض في الثالث من أبريل/نيسان الجاري.

وبرأت محكمة جنايات القاهرة حجازي من تهمة الاتجار بالبشر واستغلال أطفال الشوارع، بعد أسبوعين من لقاء السيسي وترامب في واشنطن.

وكانت حجازي (30 عاما) وزوجها محمد حسنين قد أسسا جمعية "بلادي" الخيرية عام 2013 لرعاية أطفال الشوارع والأطفال المهملين في مصر.

واحتجزت حجازي 33 شهرا بالمخالفة للقانون المصري الذي ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي 24 شهرا.