البث الحي
سياسة|مصر

الناشطة آية حجازي تصل واشنطن على طائرة عسكرية أمريكية

آية حجازي وزوجها محمد حسنين أثناء احتجازهما - أرشيفية
آية حجازي وزوجها محمد حسنين أثناء احتجازهما - أرشيفية
21/4/2017

وصلت الناشطة الأمريكية من أصل مصري آية حجازي إلى الأراضي الأمريكية بعد ثلاث سنوات قضتها في السجون المصرية على متن طائرة عسكرية أمريكية.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن حجازي وصلت إلى قاعدة أندروز الجوية على مشارف واشنطن، بصحبة دينا باول، نائبة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الرئيس دونالد ترامب طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإفراج عن حجازي، خلال زيارة السيسي للبيت الأبيض في الثالث من أبريل/نيسان الجاري.

وبرأت محكمة جنايات القاهرة حجازي من تهمة الاتجار بالبشر واستغلال أطفال الشوارع، بعد أسبوعين من لقاء السيسي وترامب في واشنطن.

وكانت حجازي (30 عاما) وزوجها محمد حسنين قد أسسا جمعية "بلادي" الخيرية عام 2013 لرعاية أطفال الشوارع والأطفال المهملين في مصر.

واحتجزت حجازي 33 شهرا بالمخالفة للقانون المصري الذي ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي 24 شهرا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل تطلب من دبلوماسييها "اليقظة"

العالم الإيراني محسن فخري زاده (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)