الغنوشي: تركيا تملك الحرية المطلقة في اعتماد نموذجها للحكم

قال رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، إن تركيا دولة مستقلة تملك الحرية المطلقة في اعتماد نموذجها الخاص في الحكم.

وأضاف خلال مشاركته بمؤتمر نظمته "كلية لندن للاقتصاد" بالعاصمة البريطانية: "تركيا دولة مستقلة لديها الحرية المطلقة في اعتماد نموذجها الخاص، كما أن الأتراك يملكون تصورًا اسلاميًا وحقائق اجتماعية خاصة بهم".

وتابع: "نحن يمكننا الاستفادة من تجارب تركيا الإيجابية، ولكننا في تونس نفضّل النظام البرلماني على سواه".

وكان الغنوشي من أوائل الزعماء الذين اتصلوا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتهنئته بالفوز في الاستفتاء الشعبي، الأحد الماضي.

وأعلت اللجنة العليا للانتخابات التركية أن مجموع المصوتين بـ "نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ "لا" 23 مليونا و511 ألفا و155.

من جهة أخرى، أكّد الغنوشي أن الاسلام يتوافق مع الديمقراطية، ودعا إلى تجنّب إجبار الشعوب للاختيار بين تنظيم الدولة والحكومات الديكتاتورية.

وأردف: "نحن نرفض التطرف بجميع أشكاله، والهدف الرئيسي لحركة النهضة التونسية هو إثبات عدم تعارض الإسلام مع الديمقراطية".