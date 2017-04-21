البث الحي
سياسة

الغنوشي: تركيا تملك الحرية المطلقة في اعتماد نموذجها للحكم

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية
21/4/2017

قال رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، إن تركيا دولة مستقلة تملك الحرية المطلقة في اعتماد نموذجها الخاص في الحكم.

وأضاف خلال مشاركته بمؤتمر نظمته "كلية لندن للاقتصاد" بالعاصمة البريطانية: "تركيا دولة مستقلة لديها الحرية المطلقة في اعتماد نموذجها الخاص، كما أن الأتراك يملكون تصورًا اسلاميًا وحقائق اجتماعية خاصة بهم".

وتابع: "نحن يمكننا الاستفادة من تجارب تركيا الإيجابية، ولكننا في تونس نفضّل النظام البرلماني على سواه".

وكان الغنوشي من أوائل الزعماء الذين اتصلوا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتهنئته بالفوز في الاستفتاء الشعبي، الأحد الماضي.

وأعلت اللجنة العليا للانتخابات التركية أن مجموع المصوتين بـ "نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ "لا" 23 مليونا و511 ألفا و155.

من جهة أخرى، أكّد الغنوشي أن الاسلام يتوافق مع الديمقراطية، ودعا إلى تجنّب إجبار الشعوب للاختيار بين تنظيم الدولة والحكومات الديكتاتورية.

وأردف: "نحن نرفض التطرف بجميع أشكاله، والهدف الرئيسي لحركة النهضة التونسية هو إثبات عدم تعارض الإسلام مع الديمقراطية".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل تطلب من دبلوماسييها "اليقظة"

العالم الإيراني محسن فخري زاده (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)