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سياسة

الطيب: مهاجمو الأزهر متربّحون أو مموَّلون

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
21/4/2017

قال شيخ الأزهر د.أحمد الطيب إن الحملة التي وصفها بالممنهجة في بعض وسائل الإعلام على الأزهر يقودها طائفتان: متربحة وممولة.

وقال شيخ الأزهر في حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية إن الطائفة الأولى، والتي وصفها بالمتربحة، "تعلم أن هذا الكلام الذي يروِّجونه في برامجهم ليس حقيقيًّا ولا أصل له، وإنما هو فرصة في هذه الظروف لجذب المشاهد ولكثرة الإعلانات".

وأضاف الطيب أن المعيار الذي يحكم هذه الطائفة هو "المصلحة المادية التي تهدف إلى الكسب، ولا تنظر بحال إلى مصلحة الناس" موضحا أن "صناعة الإعلانات تبحث كلها عن المال، ولو بالمواد والإعلانات التي تضر بتربية بالفرد والمجتمع".

وتابع قائلا إن هؤلاء يمارسون "تزييفًا للوعي كل ليلة، وذلك لأن المشاهد حين يسمع دائمًا وفي أكثر من برنامج أن الأزهر مناهجه إرهابية، وأنه هو الذي يخرج الإرهابيين، فهذا الأمر يشد الناس، وربما كان طُعمًا يبتلعه البسطاء ضحايا هذا التزييف".

وأضاف الطيب أن الطائفة الأخرى من مهاجمي الأزهر هي "طائفة ممولة ممنهجة تتصيد وتفتعل الصراعات بين الثوابت الفكرية والعقائدية للمجتمعات مع الحضارة المادية الجديدة؛ لتنفذ مخططات مدروسة لهدم كل ما هو أصيل في هذه الأمة، وفي المقدمة مؤسسة الأزهر الشريف".

وتابع الطيب قائلا إن "دعاة هذه الفتن يؤمنون بمفاهيم حضارية متسلطة لا تطيق أن يكون بجوارها في العالم حضارة أخرى مختلفة عنها، على الرغم من أن هناك حضارات كانت تتعايش ويستفيد أهلها بعضهم من بعض".

واعتبر الطيب أن ما يحدث الآن من الهجوم المتكرر على الأزهر "هدفه ترسيخ هذا الكذب في عقول الناس ليصدقوهم" مؤكدا أن الأزهر "عامل استقرار" للمجتمع المصري وجميع المجتمعات الإسلامية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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