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سياسة

الأمم المتحدة تعلق على فيديو "تسريب سيناء"

الجيش المصري يصفي عددا من الشباب في سيناء
الجيش المصري يصفي عددا من الشباب في سيناء
21/4/2017

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك اليوم (الجمعة) إن المنظمة الدولية "لا تملك التأكد من صحة" مقطع فيديو منسوب للجيش المصري بسيناء.

وبثت قناة مصرية معارضة أمس تسجيلا مصورا يظهر لحظة تصفية الجيش المصري لشباب مقيدين في صحراء سيناء.

وردًا على أسئلة الصحفيين بمقر المنظمة الأممية بنيويورك حول المقطع المسرب، قال المتحدث إن "الأمم المتحدة على دراية بمقطع الفيديو المتداول، لكنها لا تملك التأكد من صحته، لكن موقفنا هو أن الحرب على الإرهاب لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق الإنسان".

ويظهر في الفيديو قوات تابعة للجيش المصري تقتاد عددا من الشباب  المقيدين من الخلف وبعد استجواب سريع من قبل أحد الأشخاص الذي يبدو أنه أحد الضباط أو الجنود ويتقن لهجة أهل سيناء يسأل الشباب عن هويته ومكان إقامته قبل أن يقتاده على بعد أمتار من بقية القوات ويرديه قتيلا بعدة طلقات في الرأس والجسد.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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