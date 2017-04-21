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سياسة|إسرائيل

إسرائيل تسمح لمواطنيها بالسفر إلى سيناء من خلال معبر طابا

21/4/2017

سمحت إسرائيل (الجمعة)، لمواطنيها بالسفر إلى سيناء المصرية عبر معبر طابا البري مع مصر بعد منع استمر 12 يوما.

وقالت هيئة مكافحة الإرهاب في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب إنه "بعد جلسة لتقييم الموقف وبناء على موافقة الحكومة تقرر السماح لمواطنين إسرائيليين بالدخول إلى سيناء عن طريق معبر طابا".

واستدركت "مع ذلك تشدد هيئة مكافحة الإرهاب على أن التهديد الذي يواجهه المواطنون الإسرائيليون في سيناء لا يزال خطيرا، كما يشير إليه تحذير السفر الذي أصدر مؤخرا إلى جانب التوصية بالامتناع تماما عن زيارة سيناء".

ولم يشر البيان إلى عدد الإسرائيليين الذين سمح لهم بالسفر، وما إذا تقرر رفع تحذير السفر السابق أو تعليقه.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في التاسع من شهر أبريل/نيسان الجاري منع مغادرة الإسرائيليين إلى سيناء عبر معبر طابا الحدودي.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) آنذاك إن "الإغلاق جاء بسبب ورود إنذار محدد باحتمال وقوع هجوم يستهدف سياحاً إسرائيليين في سيناء.

ويتواجد تنظيم الدولة في مصر عبر ذراعه "ولاية سيناء"، الذي بايعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وينشط التنظيم في محافظة شمال سيناء بشكل أساسي، وفي بعض المحافظات الأخرى بشكل ثانوي، مستهدفاً شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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