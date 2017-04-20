وزير الدفاع الأمريكي يلتقي الرئيس المصري في القاهرة

التقى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الخميس الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع المصري لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في أول زيارة له للقاهرة منذ توليه المنصب.

وتأتي زيارة ماتيس لمصر بعد أسبوعين تقريبا من زيارة السيسي لواشنطن والتي سعى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإعادة ضبط العلاقات مع مصر بعد أن توترت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

واتفق ترمب والسيسي خلال الزيارة على تعزيز التعاون في مجال مكافحة "الإرهاب".

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن السيسي أعرب خلال لقائه بماتيس "عن تطلعه لاستكمال التباحث مع الوزير الأمريكي حول سبل تعزيز التعاون العسكري القائم بين البلدين".

وسبق أن اجتمع السيسي مع ماتيس في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خلال زيارته لواشنطن في أوائل شهر أبريل نيسان الجاري.

وقال البيان إن ماتيس "أكد تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات بما يمكن الدولتين من مجابهة التحديات غير المسبوقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم".

وأضاف أن الوزير الأمريكي أكد دعم الولايات المتحدة لجهود مصر في مكافحة الإرهاب وتسوية أزمات المنطقة.

وطالما كانت مصر أحد أقرب الحلفاء لواشنطن في الشرق الأوسط وتتلقى مساعدات عسكرية سنوية من الولايات المتحدة قيمتها مليار و300 مليون دولار.

كان أوباما قد جمد المساعدات لمصر لعامين بعدما أعلن السيسي حينما كان قائدا للجيش عزل محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر عام 2013.

وقال خبراء لرويترز قبل زيارة ماتيس إن المسؤولين المصريين سيطلبون منه على الأرجح المزيد من الدعم الأمريكي من أجل قتال المسلحين المتمركزين في شبه جزيرة سيناء.

ونقل البيان المصري عن علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة قوله إنه جرى خلال اللقاء "استعراض أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين ومناقشة سبل تعزيزه وتطويره خلال الفترة القادمة… وتم أيضا التباحث حول التحديات الإقليمية والدولية وخاصة مكافحة الإرهاب".

ولم يشر البيان إلى أي وعود أمريكية بزيادة الدعم المقدم لمصر.

وذكر أن دينا باول نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للشؤون الاستراتيجية وستيفن بيكروفت السفير الأمريكي لدى القاهرة شاركا في الاجتماع.

واجتمع ماتيس الأربعاء بمسؤولين سعوديين في الرياض التي استهل بزيارتها أولى جولاته للمنطقة. وستشمل الجولة أيضا قطر وإسرائيل.