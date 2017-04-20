منظمة "الأسلحة الكيمائية" تؤكد استخدام غاز السارين في خان شيخون

قال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن نتائج فحص "مؤكدة" لعينات من موقع الهجوم الكيميائي في خان شيخون تظهر أنه تم استخدام غاز السارين أو مادة مشابهة له.

وأوضح أحمد أزومجو، في بيان قوله أمام المجلس التنفيذي للمنظمة الأربعاء أن عينات من 10 ضحايا لهجوم الرابع من أبريل/نيسان على خان شيخون تم تحليلها في أربعة مختبرات "تشير إلى التعرض لغاز السارين أو مادة تشبهه، وأن النتائج التحليلية التي تم الحصول عليها حتى الآن مؤكدة".

وصرح أوزومجو، أمام المجلس الذي استأنف العمل في مقره في لاهاي الأربعاء أنه "بينما ما زلنا بانتظار تحليلات مختبرية أخرى، فإن النتائج التحليلية التي تم الحصول عليها حتى الآن مؤكدة".

وأكد أن مهمة تقصي حقائق شكلتها المنظمة مستعدة للتوجه إلى خان شيخون "فور أن يسمح الوضع الأمني بذلك"، مضيفا أن الفريق يواصل إجراء مقابلات ويجمع عينات.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي مرة أخرى الخميس للتصويت على مشروع قرار تجري مناقشته.

وقتل في الهجوم الذي شنه النظام السوري على خان شيخون في إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية 87 شخصا على الأقل من بينهم العديد من الأطفال، وأثارت صور القتلى والمصابين غضبا دوليا.

ونقلت عينات من ثلاثة أشخاص قتلوا في الهجوم لتحليلها في مختبرات حددتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما تم تحليل عينات طبية عضوية تم أخذها من سبعة أشخاص يخضعون للعلاج في المستشفيات في مختبرين آخرين.