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سياسة|فرنسا

مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار بباريس

مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار بباريس
مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار بباريس
20/4/2017

قال مصدر بالشرطة إن شرطيا قتل وأصيب آخر في واقعة إطلاق نار مساء الخميس في وسط باريس.

وأضاف المصدر أنه تم قتل الشخص الذي أطلق النار على الشرطة عند شارع الشانزليزيه، أحد أكثر الشوارع شهرة في العالم.

وقالت الشرطة إن الواقعة "عمل إرهابي" على الأرجح. ودعت السلطات الجماهير إلى الابتعاد عن المنطقة.

وحلقت مروحية فوق وسط باريس في إطار متابعة عملية الشرطة فيما يبدو.

وقالت نقابة لقوات الشرطة في فرنسا على تويتر إن ضابطا قتل في وسط باريس رميا بالرصاص لدى وجوده في سيارة متوقفة عند إشارة مرور على أيدي مهاجم يستقل مركبة متحركة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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