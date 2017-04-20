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سياسة|إيران

قبول ترشح روحاني واستبعاد أحمدي نجاد من انتخابات الرئاسة

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
20/4/2017

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن مجلس صيانة الدستور وافق على ترشح الرئيس حسن روحاني واستبعد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد من خوض انتخابات الرئاسة التي ستجرى في مايو أيار المقبل.

وكان المرشد الأعلى علي خامنئي نصح أحمدي نجاد بعدم الترشح.

كما وافق المجلس على ترشح خمسة أخرين هم المدعي العام السابق إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف ومصطفى ميرسليم ومصطفى هاشمي طبا إضافة إلى إسحق جهانغيري.

وبالإضافة إلى أحمدي نجاد، استبعد مجلس صيانة الدستور حميد بقائي، الذي كان نائبا لنجاد عندما كان رئيسا.

ويرى مراقبون أن الانتخابات ستشهد مواجهة بين معسكرين سياسيين متنافسين يمثل روحاني أحدهما فيما يمثل رئيسي المعسكر الأخر.

وتجرى الانتخابات في التاسع عشر من مايو/ أيار المقبل، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 55 مليون إيراني ممن تجاوزوا الثامنة عشرة.

المصدر : وكالات
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