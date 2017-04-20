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سياسة|مصر

شاهد: الجيش المصري يقتل 19 مسلحا في سيناء

20/4/2017

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي عن مقتل 19 مسلحا وتدمير أربع عربات في قصف جوي شمال سيناء.

وقال المتحدث على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الخميس إنه وبناءً على المعلومات الواردة من الأجهزة الأمنية تمكنت القوات الجوية من استهداف وتدمير عدد من "البؤر الإرهابية" وتدمير أربع عربات ومقتل 19 من المسلحين.

وأشار المتحدث إلى أن من بين القتلى أحد القادة البارزين بتنظيم أنصار بيت المقدس و11 من المنتميين للتنظيم من محافظات الوادي وخمسة أفراد آخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية الأربعاء أن قوات الامن قتلت مسلحا يشتبه بأنه منفذ هجوم دير سانت كاترين.

وقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة في مواجهات مع المسلحين.

وجاء هجوم الثلاثاء بعد 9 أيام من تفجيرين استهدفا كنيستين في الاسكندرية وطنطا أثناء احتفال الأقباط بأحد السعف (الشعانين) وتبناهما تنظيم الدولة وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا وعشرات الجرحى.

وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها أنصار بيت المقدس الذي أعلن في نوفمبر / تشرين ثان 2014، عن مبايعته تنظيم الدولة وغير اسمه لاحقا إلى "ولاية سيناء".

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء.

وأعلن تنظيم الدولة الثلاثاء، مسؤوليته عن هجوم استهدف كمينا بطريق سانت كاترين جنوب شبه جزيرة سيناء ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين.

وكان تنظيم الدولة تبنى أيضا المسؤولية عن ثلاثة تفجيرات استهدفت الكنيسة البطرسية بالقاهرة في ديسمبر /كانون أول الماضي وكنيستين شمالي مصر في وقت سابق الشهر الجاري، وتوعد بشن المزيد من الهجمات على مسيحيي مصر.  

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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