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سياسة|مصر

شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم

20/4/2017

بثت قناة مكملين تسجيلا مصورا يظهر لحظة تصفية الجيش المصري لشباب مقيدين في صحراء سيناء.

ويظهر في الفيديو قوات تابعة للجيش المصري تقتاد عددا من الشباب  المقيدين من الخلف وبعد استجواب سريع من قبل أحد الأشخاص الذي يبدو أنه أحد الضباط أو الجنود ويتقن لهجة أهل سيناء يسأل الشباب عن هويته ومكان إقامته قبل أن يقتاده على بعد أمتار من بقية القوات ويرديه قتيلا بعدة طلقات في الرأس والجسد.

وتشهد سيناء تعتيما إعلاميا فرضه النظام المصري حول ما يجري فيه فيما تؤكد شهادات الأهالي والمنظمات الحقوقية أنه يجري عملية تصفية جسدية واسعة فيما تلتقط القوات المسلحة صورا للجثث وتقول إنها عناصر من "تنظيم الدولة" قتلت أثناء الاشتباكات بينما يقول الأهالي أن أبناءهم يختفون قسريا بعد اعتقالهم قبل أن يعودوا إليهم جثثا هامدة عقب تصفيتهم على أيدي قوات الجيش والشرطة دون توجيه اتهامات.

ولم يتسن للجزيرة مباشر التأكد من صحة الفيديو على وجه الدقة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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