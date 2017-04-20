إندونيسيا: هزيمة حاكم جاكرتا المسيحي أمام خصمه المسلم

أفادت تقديرات أولية الأربعاء بهزيمة باسكوكي تاجاهاجا بورناما المسيحي حاكم مدينة جاكرتا على خصمه وزير التربية الأسبق المسلم أنيس باسويدان في الانتخابات التي تشهدها إندونيسيا.

واعترف بورناما الملقب بـأهوك ضمنا بهزيمته وهنأ خصمه في حين امتنع منافسه عن الاحتفال بالنصر إلى حين صدور النتائج النهائية.

ومني حاكم جاكرتا المسيحي الذي يحاكم بتهمة إهانة الإسلام الأربعاء بهزيمة أمام خصمه المسلم في انتخابات شهدت توترا دينيا في أكبر بلد مسلم في العالم عدديا.

وأفادت تقديرات مؤقتة لمراكز استطلاعات للرأي استنادا إلى نتائج فرز كل الأصوات أن باسوكي تجاهاجا بورناما الملقب أهوك، حصل على 42 بالمائة من الأصوات مقابل 58 بالمائة لوزير التربية السابق أنيس باسويدان المسلم.

ويشكل الاقتراع فرصة لمواجهة بين كبار اللاعبين السياسيين في البلاد الذين يعتبرون منصب حاكم العاصمة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة مؤشرا إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2019.

ودعي حوالي 7.2 ملايين ناخب أغلبهم من المسلمين إلى التصويت في هذه الدورة الثانية من الاقتراع، وتم حشد أكثر من ستين ألفا من أفراد قوات الأمن لمواجهة أي فلتان، ويفترض أن تعلن النتائج الرسمية مطلع مايو / أيار.

وعلى الرغم من احتجاجات عنيفة مرتبطة بقضية اتهام "أهوك" (50 عاما) التي أدت إلى انقسام حاد في المجتمع، حل الرجل في الطليعة في الدورة الأولى التي جرت في 15 فبراير/ شباط بحصوله على 43 بالمائة من الأصوات، بينما حصل خصمه البالغ من العمر 47 عاما على أربعين بالمائة.

لكن احتياطي الأصوات المؤيدة لأهوك كان ضعيفا، فالمرشح الثالث أغوس يودويونو نجل الرئيس السابق والمسلم أيضا، حصل على 17 بالمئة من الأصوات ولم يصدر توجيها إلى مؤيديه بالتصويت إلى أحد المرشحين، ويبدو أن كل أصوات مؤيديه ستذهب إلى وزير التربية السابق المسلم.

وأهوك أول حاكم غير مسلم لجاكرتا والأول القادم من الأقلية الصينية، سيفقد بذلك منصبا وصل إليه تلقائيا في 2014 مع انتخاب رئيس البلدية السابق جوكو ويدودو رئيسا للبلاد، وكان أهوك مساعده ويتمتع بشعبية كبيرة أصلا.

كان أهوك قد قال في سبتمبر/ أيلول إن تفسير بعض علماء الدين لآية في القرآن على أن واجب المسلمين انتخاب حاكم مسلم، خاطئة، مسببا موجة عارمة من الاحتجاجات في هذا البلد الذي يشكل المسلمون تسعين بالمائة من سكانه.

واتهم حاكم العاصمة في نهاية 2016 بالتجديف، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حكم بالسجن خمس سنوات، وسيصدر الحكم الخميس

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