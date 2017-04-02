مليشيا الحوثي تنهب 128 منظمة وجمعية خيرية في اليمن

كشف تقرير، أعده برنامج التواصل مع علماء اليمن بالتعاون مع المركز الإعلامي للثورة اليمنية، أن مئة وثمان وعشرين منظمة وجمعية خيرية تعرضت لانتهاكات

ونهب من قبل مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح العام الماضي.

وذكر التقرير أن خسائر المنظمات والجمعيات الخيرية التي تعرضت للانتهاكات من قبل الحوثيين بلغت أكثر من مليار ونصف المليار دولار خلال الفترة من شهر ديسمبر/كانون الأول ألفين وأربعة عشر حتى ديسمبر/كانون الأول ألفين وخمسة عشر.

وأشار التقرير إلى أن إغلاق مؤسسات الأيتام تسبب في كارثة لقرابة مليون يتيم أغلبهم يعتمد على المؤسسات المعنية باليتامى في اليمن.

وأكد التقرير أن إغلاق الحوثيين وحلفائهم للمؤسسات الخيرية تسبب في معاناة ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على مساعدات هذه المؤسسات باعتبارها مصدرا أساسيا للعيش والتعلم تأثر بالحرب.