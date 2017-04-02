شاهد: السيسي يمزق لافتات رفعها معارضوه بأمريكا

نظم العشرات من أبناء الجالية المصرية في واشنطن ونشطاء حقوقيون احتجاجا أمام نصب واشنطن احتجاجا على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي لأمريكا.

وتنكر رجل في زي "الجنرال السيسي" مرتديا بدلة عسكرية وقناعا يشبه السيسي وأخذ اللافتات من المعارضين ومزقها في إشارة إلى معاناة مصر من "القمع وانعدام حرية التعبير".

وفي المقابل نظم العشرات من أنصار السيسي وقفة مؤيدة له رفعوا خلالها أعلام مصر ورددوا هتافات مؤيدة للنظام المصري.

ويلتقي (الاثنين) الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن في زيارة رسمية يأمل السيسي من خلالها إعطاء دفع للعلاقات بين البلدين.