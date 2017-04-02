شاهد: أردوغان يصف الاتحاد الأوربي بـ"التحالف الصليبي"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ "الشعب التركي سيلقّن القادة الأوربيين في السادس عشر من نيسان/ أبريل الجاري (موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية)، درساً لن ينسوه".

وجاءت تصريحات أردوغان في خطاب ألقاه خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية والحيوية بالعاصمة أنقرة.

وعلّق أردوغان على رفع لافتة أمام البرلمان السويسري مؤخراً تدعو لقتله، قائلاً: "ارتدينا أكفاننا قبل أن نبدأ مسيرتنا، والطيب أردوغان لن يموت بناء على رغبتكم، فالأعمار بيد الله".

وأضاف "ذهب جميع زعماء الاتحاد الأوربي إلى الفاتيكان للاستماع إلى البابا، هل أدركتم لماذا يرفضون عضوية تركيا منذ 54 عامًا؟ أقولها بكل وضوح وصراحة، إنه التحالف الصليبي، والسادس عشر من نيسان سيكون موعدًا للرد".

وتشهد تركيا في 16 من أبريل/نيسان الجاري استفتاء شعبيا على تعديلات دستورية أقرها البرلمان وتشمل الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.