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سياسة|تونس

تونس: السبسي لم يقل إن إيران حامية العالم الإسلامي

2/4/2017

 نفت الرئاسة التونسية صحة تقارير إيرانية أفادت بإشادة الرئيس الباجي قائد السبسي بدور إيران في حماية العالم الإسلامي من إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت إن السبسي قال  خلال لقائه وزير الثقافة والإرشاد الإيراني "رضا صالحي أميري" الذي زار تونس الجمعة بمناسبة مشاركة بلاده في معرض تونس الدولي للكتاب وبمناسبة أيام السينما الإيرانية في دورتها الخامسة بتونس، إن "إيران هي حامية العالم الإسلامي من إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الرئاسة التونسية رضا بوقزي لوكالة الأنباء التونسية إن اللقاء "تناول علاقات التعاون بين البلدين، وأهمية أن تستفيد إيران من فك العزلة الدولية التي كانت مفروضة عليها لعقود، وأن تعمل على التفاعل إيجابيا والانفتاح على محيطها الإقليمي".

وأوضح المتحدث أن اللقاء ركز على تحسين إيران لعلاقاتها بدول الجوار، وتوخي الحوار للمساعدة على التوصل لحلول سلمية للنزاعات القائمة، خاصة في سوريا واليمن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومجابهة التطرف والارهاب

وترتبط تونس بعلاقات اقتصادية وثقافية جيدة مع إيران، إلا أنها كانت أعلنت بشكل رسمي مساندتها للمملكة السعودية في أزمتها الدبلوماسية مع إيران بعد حادثة اقتحام سفارتها في طهران .

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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