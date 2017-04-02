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سياسة

اليونيسيف تمول طباعة كتب دراسية للحوثيين

2/4/2017

استنكرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، قيام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بتمويل المتمردين الحوثيين بألف طن من الورق لطباعة مناهج دراسية جديدة.

وقالت إيسيسكو إن الكتب الجديدة المطبوعة طرأ عليها تعديلات تحمل "توجهات الجماعة الطائفية"، التي قامت بتوزيعها في مختلف المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها ميليشياتها.

وأشارت الإيسيسكو، في بيان أصدرته من مقرها في العاصمة المغربية الرباط، إلى أن هذه المناهج تخص ثلاثة مستويات دراسية من المرحلة الأساسية وهي الرابع والخامس والسادس. 

وقالت الإيسيسكو في بيان: "إن هذا العمل مخالف لموقف الأمم المتحدة التي تعترف بالحكومة الشرعية اليمنية ويعترف بها المجتمع الدولي، ويعد تشجيعاً لميليشيا متمردة لا قانونية لأفعالها بأي شكل من الأشكال".

ودعت الإيسيسكو الدول الأعضاء إلى "التنديد بهذا العمل غير الأخلاقي وغير القانوني، ومطالبة اليونيسف باحترام الدولة الشرعية في اليمن وعدم تجاوزها".

المصدر : الجزبرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
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