البشير: أيادينا ممدودة لمن يرغب في الحوار

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن أيادي حكومته لا تزال ممدودة لمن مازالوا يمانعون المشاركة في عملية الحوار من الأحزاب المعارضة والحركات المسلحة.

وتعهد البشير لدى مخاطبته المؤتمر الأول لرؤساء القضاء ورؤساء المحاكم العليا في أفريقيا المنعقد بالخرطوم (الأحد) بمضاعفة الجهد حتى تودع بلاده الحرب والاقتتال إلى غير رجعة.

وجدد الرئيس السوداني تصعيد لهجته إزاء المحكمة الجنايات الدولية ووصفها بأنها أداة استعمارية ظالمة ومسيسة، وطالب بتشكيل محكمة عدلية أفريقية تسعى إلى تحقيق العدالة في أفريقيا بعيدا عما وصفه بالتلفيق والاعتبارات السياسية وذلك على خلفية تجديد طلب الأمم المتحدة بتوقيف البشير وفق مذكرة محكمة الجنايات التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب بدارفور.