وقفة في بروكسل تضامنا مع المعتقلين بسجون إسرائيل

شارك العشرات من أفراد الجالية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تضامنا مع الأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام في سجون الاحتلال.

ومنذ الاثنين الماضي، يخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين إضرابا مفتوحا عن الطعام، مطالبين بتحسين أوضاعهم، وذلك بقيادة عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي، المعتقل منذ 2002.

وأمام مقري المفوضية والمجلس الأوربيين في ساحة شومان ببروكسل، قال رئيس الجالية الفلسطينية في بلجيكا، حمدان الضميري إن "المحتجين يذكرون الاتحاد الأوربي بواجبه السياسي والأخلاقي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية، دون أن يرتكبوا أي جرم يذكر، فكل ما في الأمر أنهم يحبون وطنهم الفلسطيني".

وأضاف الضميري أن "أغلب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية هم تحت ما يسمى بالاعتقال الإداري، مما يتنافى تماما مع كل قواعد القانون الدولي، ومع اتفاقية جنيف الرابعة وكل الاتفاقيات الدولية، التي ترعى قضايا الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين".