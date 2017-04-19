والدة أربعة معتقلين فلسطينيين تخوض إضرابا عن الطعام

أعلنت والدة أربعة معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، دخولها إضراباً مفتوحاً عن الطعام، تضامنا مع ألفي معتقل مضربين في السجون.

وبدأ أمس الأول الاثنين، مئات المعتقلين الفلسطينيين، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بقيادة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مروان البرغوثي، المعتقل منذ 2002، مطالبين بتحسين ظروف حياتهم.

وقالت لطيفة أبو حميد (69 عاما)، التي تقطن مخيم "الأمعري" القريب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، إنها بدأت الإضراب تضامنا مع نحو ألفي معتقل فلسطيني يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وأضافت "أبو حميد"، "بدأت الإضراب اليوم رغم كبر سني ومعاناتي مع المرض تضامنا مع المعتقلين، لا يمكنني تناول الطعام وأربعة من أبنائي يخوضون الإضراب إلى جانب ألفي معتقل".

ودعت السيدة المستويين الفلسطينيين الشعبي والرسمي، للوقوف وقفة جدية مع المضربين، وقالت: "المعتقلون ضحوا بحريتهم لأجل فلسطين، وأقل الواجب أن نقف معهم ونساندهم في إضرابهم".

وتعتقل إسرائيل 4 من أبناء أبو حميد، منذ عام 2002 وهم: (ناصر، ومحمد، وشريف، ونصر)، محكومون بأحكام بين مؤبدين و7 مؤبدات، وجميعهم يقبعون في سجن عسقلان (جنوب)، ومتهمون بمساعدة منفذي عمليات ضد إسرائيليين، خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000.