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سياسة

مسؤول فلسطيني: الإضراب قد يؤدي إلى انتفاضة جديدة

19/4/2017

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إنه في حال واصلت مصلحة السجون الإسرائيلية رفضها تلبية مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام فربما يكون هناك شهداء.

وأضاف قراقع خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر منظمة التحرير برام الله، اليوم الأربعاء، إنه "من المتوقع أن يكون هناك شهداء إذا ما تواصل الإضراب ".

وتابع:" هذا سيؤدي لانفجار، ما يعني انتفاضة جديدة، ووضعا مختلفا إسرائيل تتحمل مسئوليته".

أشار قراقع إلى أن الإضراب الذي يخوضه المعتقلون "إنساني"، وهدفهم تحسين ظروفهم المعيشية، وليس إضرابا سياسيا وليس لأسباب شخصية، كما تدعي إسرائيل، في محاولة لتشويه وحرف الإضراب عن أهدافه.

وتابع:" المعتقلون واضحون في مطالبهم، وهي ليست مستحيلة، وجميعها تتعلق بتحسين ظروفهم المعيشية، وكان بإمكان مصلحة السجون مناقشة الأسرى بالمطالب وأن تصل معهم لاتفاق، لكنها لم تستجب لهم".

أضاف الوزير إنه التقى مع أعضاء السلك الدبلوماسي الفلسطيني، وأكد لهم على أن مطالب المعتقلين تتفق مع معايير حقوق الإنسان، وأنهم لا يطالبون بالإفراج عنهم ، وإنما بما نصت عليه اتفاقية جنيف وكافة المواثيق الإنسانية، حسب قوله.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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