قائد بالحرس الثوري يتولى منصب سفير إيران لدى العراق

تولى جنرال من الحرس الثوري منصب سفير إيران في بغداد اليوم الأربعاء في إشارة إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه الحرس الثوري حاليا في العراق.

ووفقا لموقع تسنيم الإخباري فإن السفير إيرج مسجدي عمل مستشارا لقاسم سليماني في العراق. وسليماني هو قائد فيلق القدس فرع الحرس الثوري المسؤول عن العمليات خارج إيران.

ومنذ أن سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق في العراق في 2014 عمل سليماني مع مسؤولين أمنيين عراقيين لقتال التنظيم المتشدد وبصفة أساسية من خلال وحدات الحشد الشعبي وهي فصيل شيعي من المتطوعين.

ونسبت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمسجدي قوله يوم الثلاثاء في بغداد "إيران تريد عراقا متطورا وقويا وآمنا وموحدا".

وأرسلت إيران عشرات من المستشارين العسكريين والمقاتلين إلى العراق وجارته سوريا حيث تدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ووفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية فإن مسجدي لديه خبرة تزيد عن 35 عاما في الحرس الثوري ومعرفة عميقة بالعراق.

ووفقا لموقع ميزان الإخباري الإلكتروني للقضاء الإيراني فإن مسجدي كان أثناء الحرب الإيرانية-العراقية في عقد الثمانينات قائدا لقاعدة للحرس الثوري في غرب إيران كانت مركزا لجماعات المعارضة العراقية لتخطيط وتنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات صدام حسين على أراضي العراق.