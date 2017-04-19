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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار عشوائي بكاليفورنيا

19/4/2017

قُتل ثلاثة أشخاص وجرح آخر، في إطلاق نار بشكل عشوائي الثلاثاء في مدينة فريزنو في وسط كاليفورنيا، بالولايات المتحدة.

وقد ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 39 عاما.، وهو أمريكي من أصل أفريقي يدعى كوري علي محمد، ويعتقد أنه أطلق النار على حارس أمني الأسبوع الماضي خارج فندق صغير في المدينة، وقد توفي هذا الحارس لاحقا متأثرا بجراحه.

وقال قائد شرطة فريزنو ، جيري داير للصحفيين إن محمد الذي يستخدم ايضا اسم "بلاك جيزيس" أو "يسوع الأسود" صاح بعبارة "الله أكبر" خلال عملية توقيفه.

وأضاف أن محمد أورد في منشورات له على صفحته في موقع فيسبوك بأنه يكره الحكومة وذوي البشرة البيضاء.

وأشار إلى أن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن محمد قد قام بالتصرف بمفرده.

وقال الناطق باسم الشرطة الملازم مارك هادسون  لـ "فرانس برس" إنه قد تم الاتصال بمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) حول عمليات القتل ومن السابق لأوانه اعتبار ما حدث عملا "إرهابيا".

ورفض متحدث باسم ال "أف بي آي" التعليق على الحادثة، وأحال الصحفيين إلى الشرطة المحلية.

وقال داير إن ضحايا يوم الثلاثاء كانوا جميعا من الرجال البيض، وكذلك الحارس الأمني الذي أطلق محمد النار عليه سابقا. 

وأوضح أن إطلاق النار الذي حدث صباحا في أربعة أماكن متفرقة في وسط المدينة كان بدون مبرر، وتم إطلاق 16 رشقا ناريا في وقت قصير.

وأشار داير إلى أن لمحمد سجلا إجراميا يتضمن مخالفات متعلقة بحمل السلاح والمخدرات و" التهديدات الإرهابية" وإنه كان متشردا في بعض الفترات ومرتبطا بالعصابات.

من جانبه، نفى الإمام سيد على القزويني، إمام المركز الثقافي الإسلامي في مدينة فريزنو أن يكون المشتبه به من مرتادي المسجد، مشيراً إلى أنه سيتشاور مع قيادات دينية أخرى في هذا الموضوع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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