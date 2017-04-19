شاهد: كيف تمت سرقة هاتف هذا الشاب في مصر

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهرعملية سرقة موبايل من أحد الشباب في وضح النهار بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

ويظهر المقطع توقف سيارة خاصة إلى جوار الشاب الذي يقف على جانب الطريق ويبدو أن الشخص الجالس إلى جوار السائق قام بسؤال الشاب عن عنوان ما وعندما شرع الشاب في وصف العنوان له التقط الهاتف من يده بحركة سريعة ولاذت السيارة بالفرار.

ويبدو أن المقطع قد التقط بواسطة كاميرا مراقبة فيما لم يتسن للجزيرة مباشر التأكد من مكان الواقعة على وجه الدقة.

وتنتشر في مصر في السنوات الأخيرة عمليات السرقة بشكل كبير فيما تشهد البلاد حالة من الانهيار الأمني الملحوظ.