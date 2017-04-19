البث الحي
سياسة|مصر

شاهد: كيف تمت سرقة هاتف هذا الشاب في مصر

19/4/2017

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهرعملية سرقة موبايل من أحد الشباب في وضح النهار بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

ويظهر المقطع توقف سيارة خاصة إلى جوار الشاب الذي يقف على جانب الطريق ويبدو أن الشخص الجالس إلى جوار السائق قام بسؤال الشاب عن عنوان ما وعندما شرع الشاب في وصف العنوان له التقط الهاتف من يده بحركة سريعة ولاذت السيارة بالفرار.

ويبدو أن المقطع قد التقط بواسطة كاميرا مراقبة فيما لم يتسن للجزيرة مباشر التأكد من مكان الواقعة على وجه الدقة.

وتنتشر في مصر في السنوات الأخيرة عمليات السرقة بشكل كبير فيما تشهد البلاد حالة من الانهيار الأمني الملحوظ.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل تطلب من دبلوماسييها "اليقظة"

العالم الإيراني محسن فخري زاده (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)