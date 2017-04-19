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شاهد: عرض غنائي في كوريا الشمالية ينتهي بصاروخ يحرق أمريكا

19/4/2017

نظم في كوريا الشمالية عرض غنائي في إطار الاحتفال بعيد ميلاد مؤسس الدولة، اختتم بفيديو لصواريخ تحول الولايات المتحدة إلى قطع من اللهب.

وأقامت كوريا الشمالية العرض الغنائي للاحتفال بعيد ميلاد مؤسس الدولة كيم إيل سونغ والذي اختتم بفيديو عن صواريخ تحول الولايات المتحدة إلى قطع من اللهب وسط هتافات من الحاضرين وابتسامات من الزعيم الحالي كيم جونغ أون.

وبث التلفزيون الكوري الشمالي لقطات للعرض الغنائي الذي حضره كيم جونغ أون حفيد كيم الأكبر، يوم الأحد والذي جاء بعد عرض عسكري كبير في بيونغ يانغ، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد كيم إيل سونغ الخامس بعد المئة.

وأعقب العرض الغنائي لقطات لتجربة صاروخية أجريت في فبراير / شباط الماضي والتي واكبها في الفيديو أيضا إطلاق صواريخ أخرى إلى السماء تجتاز المحيط الهادي وتنفجر في الولايات المتحدة لتتحول إلى كرات عملاقة من اللهب، وانتهى الفيديو بصورة للعلم الأمريكي وهو محترق.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة "عندما انتهى العرض دخل المشاركون فيه وفي العرض العسكري في نوبة حماسية من هتافات التأييد والاستحسان". وأظهرت اللقطات التلفزيونية الزعيم كيم وهو يبتسم ويلوح.

وقالت كوريا الشمالية في فبراير / شباط إنها اختبرت بنجاح نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية من متوسط إلى طويل المدى من نوع " بوكغوكسونغ 2 ".

وخلال العرض العسكري عرضت كوريا الشمالية ما بدا أنها صواريخ باليتسية جديدة عابرة للقارات، وأجرت في اليوم التالي تجربة صاروخية فاشلة لاقت انتقادات دولية. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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