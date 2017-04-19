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سياسة|الولايات المتحدة

تيلرسون: أمريكا ستراجع مسألة رفع العقوبات عن إيران

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
19/4/2017

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه أخطر الكونغرس بخطط لإعادة النظر فيما إذا كان رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي سيكون في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف تيلرسون في بيان "الرئيس دونالد ترمب وجّه بمراجعة تقوم بها الوكالات تحت قيادة مجلس الأمن القومي لخطة العمل الشاملة المشتركة التي ستقيم ما إذا كان تعليق العقوبات المتعلقة بإيران سيكون حيويا لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. "

وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية، في رسالة الثلاثاء بأن إيران استوفت شروط الاتفاق النووي، إلا أنها أثارت مخاوف بشأن دورها "في رعاية الإرهاب".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في رسالة قصيرة وجهها إلى بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكي إن "إيران ما زالت دولة رئيسية في رعاية الإرهاب من خلال العديد من المنابر والأساليب".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد انتقد بشدة الاتفاق النووي مع إيران ووصفه بأنه "كارثي لأمريكا وإسرائيل والشرق الأوسط ككل"، وذلك في كلمة وجهها العام الماضي في لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك).

وفي فبراير / شباط فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران عقب إجراء تجربة لصاروخ باليستي.

وتمت الموافقة على الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست عام 2015 بهدف الحد من قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية لمدة 15 عاما على الأقل.  

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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