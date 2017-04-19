المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا يرفض طلبات إلغاء الاستفتاء

رفض المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا الأربعاء، مطالب المعارضة بإلغاء الاستفتاء على تعديل الدستوربعد شكاوى بشأن تزوير الانتخابات، وفق وسائل الإعلام الرسمية.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن عشرة أعضاء في المجلس رفضوا إلغاء التصويت في حين صوت عضو واحد لصالحه.

وطلب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد الثلاثاء إلغاء الاستفتاء بسبب ما قالوا إنه مخالفات في عملية الاقتراع.

وفاز معسكر "نعم" بفارق بسيط الأحد بنسبة 51,4% من الأصوات، بحسب تعداد غير رسمي أجرته وسائل الإعلام.

لكن حزبي المعارضة الرئيسيين نددا بما اعتبروه "تزويرا واسعا" فيما أبدى مراقبون دوليون تحفظات بشأن النتائج.