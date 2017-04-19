الصين تعيد هيكلة جيشها

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن الرئيس شي جين بينغ أعلن عن إعادة هيكلة جيش التحرير الشعبي بهدف تحويله إلى قوة قتالية تتمتع بقدرات أفضل على تنفيذ العمليات المشتركة.

ويتمحور التغيير حول هيكل جديد يضم خمس قيادات كبرى للمناطق ومسارح العمليات بدلا من سبع تندرج تحتها 84 وحدة عسكرية مع التركيز أكثر على قدرات جديدة من بينها الفضاء الإلكتروني والحرب الإلكترونية وحرب المعلومات.

كما تم تحويل إدارات شؤون التسليح وشؤون الأفراد والشؤون الإدارية والشؤون السياسية إلى 15 وكالة مختلفة.

و"شي" هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الصينية بصفته رئيس اللجنة العسكرية المركزية.

وتشمل الإصلاحات أيضا تأسيس هيكل قيادة للعمليات المشتركة بحلول عام 2020 وإعادة ترتيب المناطق العسكرية الحالية بالإضافة إلى إسناد أدوار غير قتالية للقوات.

وبدأت عملية اعادة هيكلة الجيش الصيني منذ عام 2015، مع الإعلان عن تخفيض عدد أفراده إلى مليوني مقاتل فقط.

وفي نهاية العام تم تشكيل القيادة العامة وقيادة القوات الصاروخية وقيادة قوات الدعم الاستراتيجي.