اعتصام في غزة تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام

أقامت لجنة "الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية" (تابعة لتجمع يضم الفصائل الرئيسية) في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، خيمة اعتصام، دعما للمعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

ورُفعت في الخيمة، التي أقيمت في ساحة "السرايا" وسط مدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها:" الأسرى في خطر"، و"نطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى".

وقال نشأت الوحيدي، الناطق باسم "مفوضية الأسرى والمحررين"، في حركة "فتح"، في كلمة له على هامش الخيمة:" نقيم اليوم خيمة حتى إشعار آخر، وسنعتصم لدعم ومساندة المعتقلين الفلسطينيين في إضرابهم داخل السجون الاسرائيلية".

وأضاف:" قضية الأسرى، ثابتٌ من الثوابت الفلسطينية وأن تحريرهم واجب وطني لن نتخلى عنه".

وبدأ الاثنين الماضي، مئات المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بتحسين ظروف حياتهم، بقيادة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مروان البرغوثي المعتقل منذ 2002.