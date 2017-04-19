البث الحي
سياسة|تركيا

أردوغان للجزيرة: سوريا تقسم قطعة قطعة وأوباما خدعني

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
19/4/2017

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ما يحدث في سوريا حاليا هو تقسيم لها قطعة قطعة على حد وصفه.

وأضاف أردوغان خلال لقاءه مع شبكة الجزيرة ضمن برنامج بلا حدود الذي سيبث الليلة أن أحدا لا يهتم لوحدة سوريا، مشيرا إلى أنه أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترمب بأنه لا بد من إنهاء وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وأشار أردوغان إلى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خدعه، ولكنه يؤمن بأن السياسة الأمريكية ستتغير.

وفيما يتعلق بما يجري في العراق، قال أردوغان إن ما يحدث هناك يؤلم تركيا وهي لا تتعامل معه على أساس القومية والمذهب، لكنه فيما يخص الملف الإيراني حذر من أن طهران تنتهج سياسة انتشار وتوسع فارسية أصبحت تؤلم أنقرة.

وبشأن العلاقة مع الاتحاد الأوربي، قال الرئيس التركي إن أوربا تمارس النازية والفاشية مع تركيا، ولا يمكن فهم ما تفعله إلا أنه حرب ضدها، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوربي لم يفِ بوعوده بخصوص اللاجئين ولم يدفع الأموال الموعودة.

وعن نتائج الاستفتاء الذي جرى في تركيا بشأن التعديلات الدستورية وتحويل نظام الحكم إلى رئاسي، قال أردوغان إن الدكتاتور لا يخرج من صندوق الانتخاب، مشددا على أنه "يتبع رأي الصندوق".

وتبث مقابلة الرئيس التركي الليلة في برنامج "بلا حدود" عند الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر : الجزيرة
المزيد من سياسة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل تطلب من دبلوماسييها "اليقظة"

العالم الإيراني محسن فخري زاده (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)