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سياسة|مصر

مقتل وإصابة أربعة شرطيين في هجوم على كمين أمني بسيناء

إطلاق نار على قوات الأمن قرب دير سانت كاترين في جنوب سيناء
إطلاق نار على قوات الأمن قرب دير سانت كاترين في جنوب سيناء
18/4/2017

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل شرطي وإصابة ثلاثة أخرين (الثلاثاء) من عناصرها في إطلاق نار على قوات الأمن قرب دير سانت كاترين في جنوب سيناء.

وكشفت الوزارة عن هجوم عدد من الأشخاص المسلحين، أعلى المنطقة الجبلية بطريق سانت كاترين على أحد  الأكمنة الأمنية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن مهاجمون قاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات بالكمين، فبادلتهم القوات إطلاق النيران حتى تم السيطرة على الموقف وإصابة بعضهم وإجبارهم على الفرار.

وأضاف البيان "انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة لملاحقة وضبط مرتكبيها".

ويأتي الهجوم بعد نحو أسبوع من مقتل 45 شخصا في تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر أعلن "تنظيم الدولة الإسلامية" المسؤولية عنهما.

وقال مصدر أمني فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن "أمين شرطة قُتل، بطلقات نارية في الساق، والحوض، والصدر، إثر هجوم مسلح استهدف حاجزًا أمنيًا بالقرب من دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء".

وأنه تم نقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ العام، وفق المصدر ذاته.

وقال متحدث باسم دير سانت كاترين إن الهجوم على كمين الشرطة المكلف بتأمين الدير لم يعرض "الدير" لأي خسائر، موضحًا أن الرهبان بخير ولم يصبهم أي أذى.

وتنقسم شبه جزيرة سيناء إداريا إلى جزأين: محافظة شمال سيناء على البحر المتوسط شمالا، وهي التي تشهد المواجهات المصرية مع العناصر المسلحة، وتنعدم فيها السياحة، وجنوبا محافظة جنوب سيناء السياحية ذات التأمين الكبير، والتي تخلو عادة من الهجمات المسلحة إلا فيما ندر.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + رويترز
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