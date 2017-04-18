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سياسة

مصرع شخص وإصابة آخريْن في تحطم مروحية للجيش الأمريكي في ماريلاند

تحطم مروحية للجيش الأمريكي في ماريلاند
تحطم مروحية للجيش الأمريكي في ماريلاند
18/4/2017

لقى شخص مصرعه وأصيب آخران إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في ولاية ماريلاند جنوب غربي الولايات المتحدة.

وقال الجيش الأمريكي إن إحدى مروحياته من طراز بلاك هوك سقطت في ملعب غولف بولاية ماريلاند الاثنين مما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الطاقم بجروح خطيرة وقالت وسائل إعلام محلية إن شخصا ثالثا كان على متن الطائرة لقي حتفه.

وقالت جنيفر براند المتحدثة باسم قاعدة فورت بلفوير في فرجينيا التي تنتمي لها الطائرة المنكوبة إن المروحية وهي من طراز يو.إتش-60 بلاك هوك هبطت اضطراريا قرب ليوناردتاون بماريلاند على بعد نحو 35 ميلا إلى الجنوب الشرقي من واشنطن، وإن اثنين من طاقم البلاك هوك المكون من ثلاثة أفراد نقلا لتلقي العلاج الطبي .

 ولم يكن لدى براند معلومات فورية عن سقوط قتيل في الحادث.

 وقالت مسؤولة بملعب غولف طلبت عدم نشر اسمها إن الطائرة سقطت في بريتون باي جولف وكانتري كلوب، وقال موقع (ذا باي نت دوت كوم ) إن عمال الطوارئ عثروا على جثة شخص و مصابين اثنين نقلا جوا إلى مستشفى في بالتيمور لتلقي العلاج .

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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