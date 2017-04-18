في مفاجأة مدوية ماي تعلن عن انتخابات مبكرة في بريطانيا مطلع يونيو القادم

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء في لندن بشكل مفاجئ عن إجراء انتخابات جديدة في بريطانيا في 8 يونيو/ حزيران القادم.

وأرجعت ماي سبب ذلك بصفة خاصة إلى وجود خلافات سياسية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

وحذرت من أن عدم الاتفاق يحمل في طياته خطر مواجهة اضطرابات وحالة من عدم الاستقرار، مؤكدة أن بريطانيا تحتاج لقيادة قوية ومستقرة.

وأشارت ماي إلى أن البرلمان غير متفق حاليا بشأن الخروج المخطط له لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقالت: "ليس هناك تراجع عن الخروج".

وكانت السياسية البريطانية المنتمية للتيار المحافظ قد استبعدت قبل ذلك إجراء انتخابات جديدة.

من جانبه رحب جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض بقرار رئيسة الوزراء مما يشير إلى أن حزبه سيوفر الدعم الذي تحتاجه ماي بموجب قانون الانتخابات.

وأضاف كوربين في بيان عبر البريد الالكتروني "أرحب بقرار رئيسة الوزراء منح الشعب البريطاني فرصة التصويت لحكومة تضع مصلحة الأغلبية أولا."

وللدعوة لإجراء انتخابات تحتاج ماي لدعم ثلثي البرلمان في تصويت من المقرر أن يجرى غدا الأربعاء.

يذكر أنه تم انتخاب ماي في شهر يوليو/ تموز الماضي من جانب حزبها لتولي هذا المنصب، بعدما استقال سلفها ديفيد كاميرون بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الشعبي الذي تم إجراؤه في يوم 23 يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وأعلنت ماي بيان خروج بلادها من الاتحاد في نهاية شهر آذار/مارس الماضي.

ولم يكن مقررا إجراء انتخابات جديدة رسميا في بريطانيا إلا في عام 2020 .