شاهد: ميلانيا تنقذ ترمب من موقف محرج

أنقذت السيدة الأولى في أمريكا ميلانيا ترمب زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من موقف محرج.

ونسى ترمب خلال احتفالات عيد الفصح في البيت الأبيض أن يضع يده على صدره أثناء عزف النشيد الوطني فاضطرت مانيلا إلى أن تذكر زوجها بحركة خفيفة على يده.

والتقطت الكاميرات فيديو لزوجة الرئيس الأمريكي وهي تحرك يده لتذكره ببروتوكول وضع اليد على الصدر أثناء عزف النشيد.

وعندما بدأ عزف النشيد الوطنى، بدأت ميلانيا في وضع يدها على صدرها، وفعل كذلك ابنها بارون، ولكنها بعد ذلك اكتشفت أن ترمب نسى أن يضع يده على صدره، فقامت بتذكيره بحركة التقطتها عدسات المصورين.