البث الحي
سياسة

شاهد: ميلانيا تنقذ ترمب من موقف محرج

18/4/2017

أنقذت السيدة الأولى في أمريكا ميلانيا ترمب زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من موقف محرج.

ونسى ترمب خلال احتفالات عيد الفصح في البيت الأبيض أن يضع يده على صدره أثناء عزف النشيد الوطني فاضطرت مانيلا إلى أن تذكر زوجها بحركة خفيفة على يده.

والتقطت الكاميرات فيديو لزوجة الرئيس الأمريكي وهي تحرك يده لتذكره ببروتوكول وضع اليد على الصدر أثناء عزف النشيد.

وعندما بدأ عزف النشيد الوطنى، بدأت ميلانيا في وضع يدها على صدرها، وفعل كذلك ابنها بارون، ولكنها بعد ذلك اكتشفت أن ترمب نسى أن يضع يده على صدره، فقامت بتذكيره بحركة التقطتها عدسات المصورين. 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل تطلب من دبلوماسييها "اليقظة"

العالم الإيراني محسن فخري زاده (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)