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سياسة|فرنسا

شاهد: الشرطة الفرنسية تعتقل شخصين "خططا لهجوم عنيف"

18/4/2017

قال وزير الداخلية الفرنسي إن السلطات ألقت القبض على فرنسيين في مدينة مرسيليا الثلاثاء لتخطيطهما "لهجوم وشيك وعنيف" قبل انتخابات الرئاسة.

وأوضح ماتياس فيكل وزير الداخلية الفرنسي في مؤتمر صحفي أن الشابين الملقى القبض عليها ولدا عامي 1987 و1993 وهما فرنسيان وكانا يعتزمان تنفيذ الهجوم على المدى القصير – خلال الأيام القادمة – على الأراضي الفرنسية، على حد وصفه.

وقال إن الشرطة تنفذ حملات تفتيش كما جرى تعزيز الإجراءات الأمنية الخاصة بالانتخابات والمرشحين.

ولم يقدم الوزير المزيد من التفاصيل حول هوية الموقوفين أو التحقيقات الجارية وعمليات تفتيش منزلي المتهمين، مكتفيا بالقول إن "عملية لإزالة المتفجرات تجري حاليا".

وأفادت مصادر مطلعة على التحقيق أنه تم توقيف رجلين عمرهما 23 و29 عاما الثلاثاء في مارسيليا بجنوب فرنسا للاشتباه بتحضيرهما لاعتداء "وشيك" قبل خمسة أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.

وذكر أحد المصادر أنه يشتبه بأن الرجلين "كانا سينتقلان إلى تنفيذ (المخطط) بشكل آني"، وقد أوقفهما جهاز الاستخبارات الداخلية في سياق تحقيق فتح في باريس في قضية تشكيل عصابي "لهدف إرهابي".

يأتي كشف مخطط الهجوم قبل 5 أيام فقط من الاقتراع المقرر للانتخابات الرئاسية في جولته الأولى الأحد المقبل، والثانية في 7 مايو/أيار المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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