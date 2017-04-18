شاهد: الساحل الغربي حيث افترست سمكة قرش فتاة أسترالية

كانت ليتيسيا بروار البالغة من العمر 17 عاما تقضي عطلتها مع أسرتها في بلدة اسبيرانس السياحية على ساحل أستراليا الغربي عندما تعرضت لهجوم من سمكة قرش لتلقى حتفها.

اصطحب والد ليتيسيا ابنته لركوب الأمواج بعد ظهر الاثنين عند خليج وايلي القريب ، فيما كانت والدتها وشقيقاتها على الشاطئ يتابعونهما عندما وقع الهجوم.

وقال السرجنت بن جيفز القائم بأعمال قائد شرطة ولاية أستراليا الغربية "كان الأب والابنة يركبان الأمواج المتلاطمة وعندئذ وقع الهجوم، نقلها إلى الشاطئ."

وقال مسعفون إن الفتاة لم تنج بسبب إصاباتها الخطيرة وفقدانها الكثير من الدم.

وقال ستيف إيفانز وهو متحدث باسم الأسرة في مؤتمر صحفي "ما يخفف عنا حزننا نوعا ما حقيقة أن ليتيسيا ماتت وهي تفعل شيئا تحبه.

وأضاف "كان المحيط شغفها وشغف أسرتها، وكان ركوب الأمواج أمرا تحب عمله مع والدها وشقيقاتها."

ووفاة بروار هي الأولى جراء هجوم لسمكة قرش في البلاد هذا العام بعد وفاة شخصين في هجومين مماثلين العام الماضي في أستراليا الغربية أيضا وفقا لقاعدة بيانات.

وأغلقت السلطات الأسترالية شاطئ وايلي لمدة 48 ساعة ، وذكرت وسائل إعلام أن السلطات تفحص لوح ركوب الأمواج الخاص بالفتاة لمعرفة نوع سمكة القرش التي هاجمتها.