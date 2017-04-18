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سياسة|مصر

شاهد: اختطاف فتاة في وضح النهار في مصر

18/4/2017

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يرصد لحظة اختطاف فتاة في وضح النهار.

وتظهر في المقطع إحدى السيارات تتوقف بتقاطع أحد الشوارع أثناء وقوف الفتاة على زاوية الشارع فيما تتوقف السيارة إلى جوارها وفيما بدأت الفتاة التحرك باتجاه الشارع الجانبي نزل أحد الأشخاص –ضخم البنية- واتجه نحو الفتاة وقيد حركتها قبل أن يدخلها إلى مقدمة السيارة.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وممن تداولوا المقطع إنه التقط بواسطة إحدى كاميرات المراقبة وإن الواقعة حدثت بمحافظة كفر الشيخ.

وتشهد مصر حالة أمنية متردية في السنوات الأخيرة، حيث تنتشر قضايا الاختطاف والقتل والسرقة في مختلف المحافظات.

ولم يتسن للجزيرة مباشر التحقق من مكان الواقعة أو وقت حدوثها على وجه الدقة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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