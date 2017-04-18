شاهد: إيران تستعرض قوتها العسكرية في "يوم الجيش"

نظمت إيران (الثلاثاء) عروضا برية وبحرية وجوية بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الإيراني.

وأظهرت لقطات مرور شاحنات عسكرية، تحمل صواريخ مُحاطة بصور الرئيس حسن روحاني، أمام منصة في طهران وتحية جنود للرئيس ولقادة الجيش أثناء مرورهم. كما شاركت مقاتلات وقاذفات في عرض جوي.

ولإيران جيشان أولهما نظامي يعمل كقوة دفاع وطنية والثاني قوات الحرس الثوري الإسلامي التي تشكلت بعد الثورة لحماية الجمهورية الإسلامية من خصوم داخل البلاد وخارجها. وبينما يملك الأول أكبر قوة برية في البلاد يسيطر الثاني على ترسانة تزداد قدراتها من الصواريخ الباليستية.

ووافق أعضاء البرلمان على خطط لزيادة الإنفاق العسكري بما يصل إلى خمسة في المئة من الميزانية لتنفيذ خطط من بينها تطوير البرنامج الإيراني للصواريخ بعيدة المدى الذي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقفه.