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سياسة|مصر

شاهد: إعلامي مصري يحرض على إعدام متهم أعلن خطوبته في المحكمة

18/4/2017

حرض الإعلامي المصري أحمد موسى على إعدام متهم في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق بعدما أعلن خطوبته في قاعة المحكمة.

وانتقد موسى، المعروف بقربه من الأجهزة الأمنية في مصر، (الثلاثاء) ما اعتبره تباطؤا في محاكمة المتهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وقال في برنامجه "على مسؤوليتي" على فضائية مصرية خاصة: "لو احنا خلصنا وأعدمنا الإرهابيين دول مكناش شفنا المنظر اللي يسيء لكل واحد شريف في البلد دي".

وانتقد موسى ما اعتبره تقصيرا من الأمن في القاعة، ووصف واقعة الخطوبة بـ"المهزلة". وأضاف: "كان ناقص يجيبوا رقاصة" إلى قاعة المحكمة.

وكانت قاعة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات قد شهدت خطوبة أحد المتهمين في القضية عقب انتهاء الجلسة.

واحتفل الحضور بخطوبة المتهم إسلام مكاوي وخطيبته شيماء، بعدما أحضرت والدة العريس شبكة الخطوبة إلى قاعة المحكمة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن وزير الداخلية أحال ضباط تأمين المحاكمة للتحقيق فور علمه بالواقعة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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