ترمب يهنئ أردوغان بعد تأييد الأتراك للتعديلات الدستورية

اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاثنين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان لتهنئته بتأييد الأتراك للتعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها يوم الأحد.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتصل هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليهنئه على فوزه في الاستفتاء.

وأضاف البيت الأبيض أن ترمب وجّه أيضا الشكر لأردوغان على دعمه للضربة الصاروخية الأمريكية على سوريا والتي جاءت ردا على هجوم كيماوي لقوات الحكومة السورية في الرابع من أبريل/ نيسان راح ضحيته عشرات القتلى بينهم أطفال.

وجاء في البيان أن ترمب وأردوغان اتفقا أيضا على أهمية محاسبة الرئيس السوري على الهجوم الكيماوي.

وأشار البيت الأبيض إلى أن رئيسي الولايات المتحدة وتركيا الحليفتين في مكافحة تنظيم الدولة في العراق وسوريا تحدثا أيضا بشأن الحملة ضد التنظيم وضرورة التعاون في مكافحة " الإرهاب".

وبحسب مضمون المكالمة الهاتفية الذي بثه البيت الأبيض فإن ترمب لم يبد أي تحفظ على التصويت الذي فاز فيه أردوغان بأكثر بقليل من 51 في المئة من الأصوات.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أخذت قبل ساعات علما بالقلق الذي عبّر عنه مراقبو بعثة مشتركة لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي إزاء "مخالفات" لوحظت يوم الاستفتاء.

ولم تشكك الخارجية الأمريكية في نتيجة الاستفتاء الذي جرى الأحد، إلا أنها دعت أنقرة إلى احترام حقوق جميع المواطنين "بغض النظر عن تصويتهم".