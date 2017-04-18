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سياسة

بكين: سنحافظ على "علاقات عادية" مع كوريا الشمالية

18/4/2017

قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين ستحافظ على "علاقات عادية، بما في ذلك العلاقات التجارية" مع بيونغ يانغ.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الوزارة بعد أن أظهرت الصور استخدام كوريا الشمالية لشاحنات صينية الصنع في حمل صواريخ خلال عرض عسكري ضخم أقيم مؤخرا بمناسبة الذكرى 105 لمؤسس كوريا الشمالية.

وعرضت بيونغ يانغ لأول مرة ستة صواريخ باليستية من طراز بوكوك سونغ التي تطلق من غواصات تسحبها شاحنات جرى تلوينها بألوان البحرية الكورية الشمالية.

ويظهر شعار شركة سينوتراك الصينية على المركبات.

وقالت رويترز العام الماضي إن كوريا الشمالية تستخدم شاحنات هو وو التي تنتجها سينوتراك لعرض نظام مدفعية متنقل جديد.

وقال مسؤول مبيعات في سينوتراك إنه ليس على علم باستخدام شاحنات من إنتاج الشركة في العرض العسكري هذا العام.

وتابع المتحدث أن الشاحنات ربما كانت لدى كوريا الشمالية "من قبل ثم أعادت تجهيزها".

ومنذ عام 2006 تفرض الأمم المتحدة عقوبات على بيع معدات عسكرية ثقيلة إلى كوريا الشمالية إلا أن السيطرة على مبيعات المعدات والمركبات التي يمكن أن يكون لها استخدامات عسكرية ومدنية كانت أقل صرامة بكثير. كما أنه يصعب بشكل أكبر تعقبها.

المصدر : رويترز
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