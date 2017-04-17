ميركل: نحترم حق الأتراك في اتخاذ قرار بشأن دستور بلادهم

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الخارجية زيغمار غابرييل إن الحكومة الألمانية تحترم نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا.

وقال المسؤولان في بيان (الاثنين): إنه "تمت دعوة الشعب التركي للتصويت على تغيير في دستور تركيا. وإن الحكومة الألمانية تابعت النتيجة الأولية للاستفتاء وتحترم حق المواطنين الأتراك في اتخاذ قرار بشأن صياغة دستورهم".

غير أن البيان أشار إلى أن "تقارب نتيجة الاستفتاء يظهر عمق الانقسام في المجتمع التركي ويلقي على القيادة التركية وعلى الرئيس أردوغان ذاته مسؤولية كبيرة".

وقالت ميركل وغابرييل إن الحكومة الألمانية تتوقع من الحكومة التركية أن تجري "حوارا محترما" مع كل أطياف المجتمع التركي وكل أطياف المشهد السياسي بعد حملة صعبة للترويج للاستفتاء.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن نتائج الفرز الأولى للاستفتاء التركي أظهرت تقدم مؤيدي التعديلات الدستورية بنسبة نحو 51.3% مقابل 48.7% من المعارضين، وذلك بعد فرز 99% من مجموع الأصوات.

وتتضمن هذه التعديلات، التي تقدم بها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.