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سياسة|سريلانكا

شاهد: عشرات القتلى في انهيار أرضي بمكب للنفايات

17/4/2017

أزال عمال الإنقاذ (الاثنين) الأنقاض من موقع انهيار أرضي في مكب ضخم للنفايات بالعاصمة السريلانكية كولومبو مع ارتفاع عدد القتلى إلى 29 شخصا وسط حالة من الغموض بشأن عدد المفقودين.

وانهار المكب الذي يبلغ ارتفاعه 90 مترا بمنطقة ميثوتامولا على حدود المركز التجاري لكولومبو بعد أن اشتعلت فيه النيران في وقت متأخر مساء (الجمعة) في أول أيام العام الجديد في البلاد، ما أدى إلى طمر العديد من المنازل.

وقال المتحدث باسم الجيش روشان سينيفيراثنا إنه يتعين على عمال الإنقاذ الحفر لعمق يصل إلى ستة أمتار لانتشال القتلى لكن ليست لديهم فكرة بشأن عدد الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين.

ولا يزال السكان يقولون إن نحو 100 شخص ربما فقدوا، لكن المركز الحكومي لإدارة الكوارث خفض عدد المفقودين إلى 11 شخصا بعد تقدير أولي بلغ 30 مفقودا.

وذكر كل من المتحدث باسم الجيش والمسؤول بمركز إدارة الكوارث أن عدد القتلى وصل إلى 29 قتيلا.

وأمرت السلطات بإيقاف إلقاء القمامة في أقرب موقع من المكب المنكوب، وهو أكبر المكبات في البلاد، حيث يجري التخلص من 800 طن من النفايات يوميا أغلبها من مدينة كولومبو.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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